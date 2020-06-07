2020/06/07 | 23:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيد عمار الحكيم: نجدد الدعوة لإنصاف الكرد الفيليين الذين عانوا الاضطهاد والحرمان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/07 | 23:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد عمار الحكيم: نجدد الدعوة لإنصاف الكرد الفيليين الذين عانوا الاضطهاد والحرمان) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد عمار الحكيم: نجدد الدعوة لإنصاف الكرد الفيليين الذين عانوا الاضطهاد والحرمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).