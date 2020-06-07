المرعيد: موارد نينوى قادرة على تشغيل مليون عاطل ومعالجة آفة البطالة

2020/06/07 | 23:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا منصور المرعيد محافظ نينوى السابق، إلى معالجة ما اسماها بآفة البطالة المستشرية بين فئة الشباب في المحافظة مع استمرارية تضاعف إعدادها مع مرور السنوات.وقال المرعيد في بيان له، اطلعت عليه “العهد نيوز”: “هناك موارد وفيرة تتمتع فيها المحافظة في قطاعات النفط والزراعة والتي ستؤمن قرابة المليون فرصة عمل لأبناء المحافظة اذا ما تم […]

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