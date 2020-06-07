تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اربيل

2020/06/07 | 23:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ اربيل

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، اليوم الأحد، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محاف...





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