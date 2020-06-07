الصدر يدعو لمنع الزيارات الضخمة والتظاهرات

2020/06/07 | 23:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ متابعة

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاحد، الى منع الزيارات الضخمة والتظاهرات.

وقال الصدر في تغريدة على حسابه في تويتر، إن "على الجميع تطبيق الحجر الصحي والابتعاد عن التجمعات كافة حتى الزيارات الضخمة والمظاهرات، كما لابد من توعية نوعية شعبية صحية، فالكثير لا يعي مخاطر الوباء لتفشي الجهل الصحي بين افراد الشعب".

ولفت الى "ضرورة الاستمرار في حملات التعفير ضمن الضوابط الصحية وبالتنسيق مع الكوادر الطبية كما وعليهم الاستمرار في حملة (تراحمو).

بغداد اليوم _ بغداد

قال القيادي في ائتلاف النصر، عقيل الرديني، الأحد (7 حزيران 2020) إن الولايات المتحدة استعدت للحوار الاستراتيجي مع العراق منذ فترة، فيما تحاول تحقيق هدفين مهمين خلال الحوار المرتقب والذي ينطلق في 10 حزيران الجاري.

وذكر

بغداد اليوم-بغداد

وجه رئيس كتلة النصر، عدنان الزرفي، الأحد (7 حزيران 2020) رسالة إلى المتظاهرين، حاثا إياهم بعدم زج أنفسهم وعوائلهم بمحرقة وباء كورونا حسب تقديره.

وقال الزرفي، عبر تغريدة على منصة تويتر: "ابناؤنا الثوار، اهدافُكم نبيلة و جِ

بغداد اليوم- بغداد

رأى النائب اسعد المرشدي، اليوم الاحد، بان الحراك الذي تشهده محافظات الوسط والجنوب، هو الخيار الامثل لاقالة المسؤولين الفاسدين في البلاد.

وقال المرشدي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان "الكثير من مدراء الدوائر الخدمية في محاف

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