(فيديو) مظاهرات تهتف بإسقاط الجولاني وتندد بالتدهور الاقتصادي

2020/06/07 | 23:26 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج المئات من السوريين في مدينة#إدلب بمظاهرة مسائيّة الأحّد تنديداً بالأوضاع الاقتصاديّة المتدهورة في البلاد، واحتجاجاً على سياسة «حكومة الإنقاذ» التابعة لهيئة تحرير الشام.وبث ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات مصوّرة تظهر خروج مئات…

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