الصدر يدعو إلى منع المظاهرات والتجمعات الضخمة

2020/06/07 | 23:27 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الأحد، الجهات المختصة إلى منع التجمعات كافة حتى الزيارات الضخمة والمظاهرات.

وقال الصدر في تغريدة له اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، "هناك من ينكر آيات الله (الوباء) وهم بذلك يستصغرون من قدرة الله تعالى من حيث يعلمون أو لا يعلمون".

وأضاف "وليعلموا أنه لو كان مفتعل أو كذبة..



فستكون مخاطره على المؤمنين أشد ضرره..



إذن فليتقوا الله وليستغفروا ربهم القادر المقتدر وليطبقوا (الحجر الصحي) الى أن يحين وقت التباعد الصحي الاجتماعي).



وإلا فما نفع أنك تجري خلف لقمتك إذا ما الوباء حصدك!!؟..".

وتابع "أوجه كلامي الى الجهات المختصة التي قد بانت بوادر تقصيرها في تطبيق الحجر الصحي، وعليها منع التجمعات كافة حتى الزيارات الضخمة والمظاهرات".

وشدد الصدر على "توعية نوعية شعبية صحية..



فالكثير لا يعي مخاطر الوباء لتفشي الجهل الصحي بين أفراد الشعب، وعلى المؤمنين الاستمرار في حملات التعفير ضمن الضوابط الصحية وبالتنسيق مع الكوادر الطبية المجاهدة كما وعليهم الاستمرار في حملة تراحموا..



يرحمكم الله..



فواعجبي من أناس لا يرضون بالأمور المعنوية كالدعاء والعبادة حل" لإنهاء الوباء ولا يرضون بالحلول المادية كالحجر والتعفير والتباعد الاجتماعي..



لا بذا يرضى ولا بذا قتل الإنسان ما أكفره!!!!...

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