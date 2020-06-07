غدا.. حملة تعفير وتعقيم شاملة في حي العامل ببغداد

2020/06/07 | 23:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن معاون مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية عن انطلاق حملة تعفير وتعقيم شاملة للاحياء السكنية والمحال والساحات في منطقة حي العامل ببغداد.وقال حسين طالب في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منة، ان “الحملة التي تنفذها الفرق الفنية والهندسية التابعة للشركة تستمر لمدة ثلاثة ايام وتشمل تعفير وتعقيم الاحياء السكنية والساحات العامة والشوارع في […]

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