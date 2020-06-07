شرطة كركوك تعتقل قاتل ولده العريس برصاص الفرح

2020/06/07 | 23:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة كركوك، اليوم الاحد، عن القاء القبض على شخص قام بقتل ولده عن طريق الخطأ عندما اطلق الرصاص فرحا في الهواء في حفل خطوبته.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه بعد ورود اخبار حول حادث قتل أحد الأشخاص في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك، تمكنت قوات الشرطة من القاء القبض على القاتل.

واوضح البيان انه تبين أن القتيل أصيب بطلاقة نارية واحدة من سلاح نوع كلاشنيكوف في منطقة الصدر من قبل والده، مشيراً الى الحادث حصل أثناء الرمي في حفله الخطوبة العائدة لولده المقتول.

ونوه البيان الى انه لم تقع إصابات أخرى جراء اطلاق النار، لافتاً الى انه تم نقل الجثة إلى الطب العدلي وتوقيف والده لإكمال الإجراءات اللازمة.

وكان مصدر امني قد ابلغ وكالة شفق نيوز ان شخصا قتل، مساء الأحد، إثر إطلاق رصاص خلال حفل في محافظة كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع عند إطلاق والد الضحية الرصاص من سلاح بشكل عشوائي احتفالاً بخطوبة ابنه في قضاء الحويجة جنوبي كركوك، لتستقر رصاصة في جسد ابنه صاحب الخطبة وترديه قتيلاً في الحال.

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