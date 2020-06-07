الشيخ إمام: رسالة وبندقية.. - حسن أحراث

2020/06/07 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_أحراث الذكرى الفضية لوفاة إمام: 07 يونيو/حزيران 1995اقتحم الشيخ إمام (إمام محمد أحمد عيسى) القلوب والعقول، وجواز مروره الأممي هو صدق فنه المعبر عن هموم ونبض شعبه المصري وشعوب العالم المضطهدة.



التزام مبهر الى جانب صديقه/رفيقه المبدع أحمد فؤاد نجم وجنود الخفاء..



كما نجح مبدعون في مجالات المسرح والسينما والشعر (...)، تفوق الشيخ إمام في إبراز موقع الفن في معركة الحياة والصراع من أجل العيش الكريم..



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