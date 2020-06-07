الأردن يرفض قرار الضم

2020/06/07 | 23:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد فؤاد زيد الكيلاني في خضم وجود فيروس كورونا وانتشاره بهذا الشكل الذي أصبح مقلقاً نوعاً ما، تريد إسرائيل بالتعاون مع أمريكا تطبيق صفقة القرن، وكما هو واضح بأنها تريد أن تبدأ بضم غور الأردن إلى الجانب الإسرائيلي الهالك؛ وهناك من يرفض وهناك من يؤيد وطبعاً الأردن رافض لهذا الإجراء الأُحادي الجانب.كانت مواقف […]

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