تفاصيل.. هذا ما حدث في النجف

2020/06/07 | 23:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مصدر أمني في محافظة النجف، يوم الأحد، عن تفاصيل المصادمات التي رافقت تظاهرات شهدتها المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم حرق كرفانين تابعين لمنزل المحافظ لؤي الياسري"، موضحاً أنه "أثناء وصول الدفاع المدني والمباشرة بعمليات الاخماد تم الاعتداء على الفرق بالحجارة ما اسفر عن اصابة منتسبين اثنين بجروح مختلفة مع تضرر عدد من عجلات الاطفاء".

وأشار إلى "حرق اطارات بالقرب من الوقف الشيعي وسقيفة مدخل الوقف وتمت عمليات الاخماد مع التعرض على الفرق".

وتابع المصدر "لم يتم تسجيل اي حالة وفاة في صفوف المتظاهرين بالوقت الحالي مع تسجيل اصابات غير معلومة“.

واصيب عدد من الاشخاص، مساء الاحد، اثناء اشعال النار في مبنى حكومي في محافظة النجف، خلال تظاهرة مطالبة بإقالة المحافظ ومسؤولين محليين.

وقال مصدر امني لوكالة شفق نيوز، إن عدداً من الأشخاص اشعلوا النيران في بوابة ديوان محافظة النجف وتوجهوا إلى منزل المحافظ لؤي الياسري مطالبين بإقالته من المنصب.

والياسري يدير محافظة النجف منذ ٢٠١٦ وينتمي لحزب الدعوة الاسلامية.

واضاف أن القوات الامنية اصابت عدداً من الأشخاص بإطلاق رصاص لمنعهم من الوصول إلى منزل المحافظ الياسري

وتضم محافظة النجف مرقد الإمام علي ابن عم نبي الاسلام محمد، كذلك مقراً للحوزة الدينية الشيعية.

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