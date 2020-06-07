2020/06/07 | 23:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم ـ بغداد

أكد وزير المالية، علي عبد الامير علاوي، اليوم الاحد، أن العراق سيفتح صفحة جديدة مع السعودية ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وزير المالية: سنفتح صفحة جديدة مع السعودية والكويت في المجال الاقتصادي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وزير المالية: سنفتح صفحة جديدة مع السعودية والكويت في المجال الاقتصادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).