2020/06/07 | 23:55 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة شخصين بفيروس كورونا في السليمانية

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