موسكو: احتجاجات الولايات المتحدة دليل على ازدواجية معايير واشنطن

2020/06/07 | 23:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، أن أفضل ما يمكن أن تفعله الولايات المتحدة، هو العودة إلى نصائحها في حقوق الإنسان، وتطبيقها على أراضيها.وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، إلى أن واشنطن على مدار عقود كانت “تعلم” الدول الأخرى كيف يجب أن تتعامل مع الاحتجاجات، وقامت بتأجيج النزاعات الداخلية.وأضافت: “وفقا للتعليمات الأمريكية تم تنفيذ […]

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