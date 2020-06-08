أمين أوبك لوزير النفط : نتطلع لمواصلة التعاون لتحقيق المصالح الإستراتيجية

2020/06/08 | 00:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى وزير النفط احسان عبد الجبار، اليوم الأحد، برقية تهنئة من الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" محمد باريكندو لمناسبة تسنمه منصب وزير النفط.

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