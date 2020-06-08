2020/06/08 | 00:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتائب سيد الشهداء تكشف شرط فصائل الحشد في الحوار المرتقب مع واشنطن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/08 | 00:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتائب سيد الشهداء تكشف شرط فصائل الحشد في الحوار المرتقب مع واشنطن) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتائب سيد الشهداء تكشف شرط فصائل الحشد في الحوار المرتقب مع واشنطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).