وزارة العمل تعلن إطلاق رواتب الرعاية الاجتماعية للبطاقات المتوقفة

2020/06/08 | 00:24 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاحد، إطلاق رواتب الحماية الاجتماعية، داعية المستفيدين الى استلام رواتبهم.وقالت الوزارة في بيان :إنه "تم اطلاق رواتب الحماية الاجتماعية لـ(١١٢٢٠) بطاقة (كي.كارد) متوقفة من الدفعة الثالثة في بغداد والمحافظات".واضافت ان ذلك ياتي "بعد تحديث البيانات"، داعية المستفيدين إلى "استلام رواتبهم من منافذ الصرف".

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