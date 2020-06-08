2020/06/08 | 00:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشار المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق محمود الربيعي، الى ان دماء قادة النصر وحشد الله بالقائم يجب ان تكون حاضرة بمفاوضات القتلة المجرمين.وقال الربيعي في تغريدة على منصة “تويتر” اطلعت عليها “العهد نيوز” ما نصه “دماء الشهداء قادة الانتصار ودماء رجال حشد الله في القائم يجب ان تكون حاضرة في اي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الربيعي: دماء قادة النصر ورجال حشد الله بالقائم يجب ان تكون حاضرة بمفاوضات القتلة المجرمين) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الربيعي: دماء قادة النصر ورجال حشد الله بالقائم يجب ان تكون حاضرة بمفاوضات القتلة المجرمين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).