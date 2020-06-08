اربيل تغلق اكثر من 150 موقعاً لمخالفتها للتعليمات الصحية للوقاية من وباء كورونا

2020/06/08 | 00:27 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت غرفة عمليات اربيل لمواجهة فيروس كورونا، اليوم الاحد، عن قيامها باغلاق عشرات الاماكن والمحال لمخالفتها للتعليمات الصحية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في حدود محافظة اربيل .

وجاء في بيان للغرفة ورد لوكالة شفق نيوز، ان لجان الرقابة والصحة قامت اليوم الاحد بعد المتابعة والتفتيش وبسبب عدم التزامها بالتعليمات الصحية والاجراءات الوقائية من فيروس كورونا باغلاق 151 محلا في حدود محافظة اربيل .





وطالب البيان جمع اصحاب المحلات والاسواق والاماكن التي سمح بفتحها لخدمة المواطنين الالتزام بالتعليمات الصحية وارتداء الكمامات والقفازات وفقا الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا، من اجل الا تتعرض محلاتهم للغلق حفاظا على الصحة العامة.

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