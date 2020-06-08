العامري يعزي الجهاد الاسلامي بوفاة شلح

2020/06/08 | 00:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم رئيس تحالف الفتح العراقي، الاحد، تعازيه قيادة حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين بوفاة أمين عام الحركة السابق رمضان عبد الله شلح، واصفا اياه بأنه "عل...

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