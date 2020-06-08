السعدي لـ”العهد نيوز”: مفاوضات حزيران يجب ان تقوم على اساس تطبيق قرار البرلمان والشعب بجلاء القوات الاجنبية

2020/06/08 | 00:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضح عضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق، سعد السعدي، بان الحوارات المزمع اجرائها مع الادارة الامريكية يجب ان تقوم على اساس تطبيق قرار البرلمان والشعب بجلاء القوات الاجنبية.وقال السعدي في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الاثنين،: “‏نحن نشكك بصدق نوايا الادارة الاميركية في الحوارات المزمع اقامتها مع العراق ولكننا لانريد ان نستبق الامور”.واضاف […]

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