محافظ بابل يوجه رسالة الى اهالي بابل بشأن كورونا

2020/06/08 | 00:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بابل

وجه محافظ بابل حسن منديل، اليوم الاحد، رسالة الى اهالي المحافظة بشأن التصدي لوباء كورونا.

وقال ...





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