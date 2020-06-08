مقتل طفل سوري بإطلاق نار في هاتاي جنوب غربي تركيا

2020/06/08 | 01:02 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي طفل سوري حتفه وأصيب جده بجروح، مساء الأحد، بعد أن تعرضا إلى إطلاق نار من قبل مواطن تركي في ولاية هاتاي جنوب تركيا.وذكرت وسائل إعلام تركية، أن «الطفل وجده تعرضا لهجوم مسلح من…

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