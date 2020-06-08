إصابة فتاة بانفجار رمانة يدوية القيت على منزلها في محافظة ذي قار

2020/06/08 | 01:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، بإصابة فتاة اثر انفجار في محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن مجهولين قاموا بإلقاء رمانة يدوية استهدفت منزل مواطن في قضاء الغراف الواقع في محافظة ذي قار، مما أدى لإصابة فتاة بجروح.





واضاف ان الحادث يعتقد بسبب خلافات عشائرية.

وشهدت محافظة ذي قار يوم أمس نشوب نزاع عشائري مسلح على اثره تدخلت القوات الامنية وشيوخ عشائر لأخذ ما يعرف عشائرياً (العطوة) لفك وإيقاف النزاع الذي تصبب بإصابة عدد من الاشخاص.

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