مصدر امني لـ”العهد نيوز”: إنفجار عبوة صوتية تحت عجلة رئيس غرفة التجارة وسط الناصرية

2020/06/08 | 01:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بانفجار عبوة صوتية وضعت تحت عجلة رئيس غرفة التجارة وسط الناصرية.وقال المصدر في حديث لـ”العهد نيوز” بان “عبوة صوتية انفجرت تحت عجلة عبد الرزاق الزهيري رئيس غرفة التجارة قرب المحكمة وسط الناصرية في محافظة ذي قار”.

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