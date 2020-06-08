بغداد اليوم تنشر نص مسودة مجلس الوزراء بشأن تمويل بنود الموازنة

2020/06/08 | 01:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

تنشر بغداد اليوم، مسودة قرار مجلس الوزراء بشأن تمويل بنود الموازنة، الذي من المقرر ان تناقشه اللجنة المالية في البرلمان في الجلسة المقرر عقدها اليوم الاثنين.

بغداد اليوم ـ بغداد

أكد وزير المالية، علي عبد الامير علاوي، اليوم الاحد، أن العراق سيفتح صفحة جديدة مع السعودية والكويت في المجال الاقتصادي.

وقال علاوي في مؤتمر صحفي، إن "زيارته الى الكويت كانت ذات طابع اقتصادي وليس سياسيا، حيث أ

بغداد اليوم ـ متابعة

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاحد، الى منع الزيارات الضخمة والتظاهرات.

وقال الصدر في تغريدة على حسابه في تويتر، إن "على الجميع تطبيق الحجر الصحي والابتعاد عن التجمعات كافة حتى الزيارات الضخمة والمظاهرات،

بغداد اليوم _ بغداد

قال القيادي في ائتلاف النصر، عقيل الرديني، الأحد (7 حزيران 2020) إن الولايات المتحدة استعدت للحوار الاستراتيجي مع العراق منذ فترة، فيما تحاول تحقيق هدفين مهمين خلال الحوار المرتقب والذي ينطلق في 10 حزيران الجاري.

وذكر

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