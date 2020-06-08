العراقيون يستهزؤن بكورونا والكارثة على الابواب

2020/06/08 | 01:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – خاص الى الان لم يستوعب قسم كبير من العراقيين الخطر الكبير لفيروس كورونا الذي اودى بحياة الكثيرين حول العالم.وبالرغم من التحذيرات من الجهات المختصة سواء بداخل العراق او من منظمات عالمية مختصة بالامراض الوبائية الا ان غالبية مواطنينا لا زال يجهل خطر الفيروس المستجد بل ان الاكثر يقول بانه خدعة ولا […]

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