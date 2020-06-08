المغرب.. تسجيل 73 إصابة بكورونا وصفر وفيات

2020/06/08 | 01:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في المغرب، تسجيل 73 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 8224 حالة.وأشارت الوزارة إلى أن “عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية وصل إلى ما يقارب الـ298 ألف حالة منذ بداية انتشار الفيروس في المملكة”.وكشفت المعطيات الرسمية، أنه لم يتم تسجيل […]

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