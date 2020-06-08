سوريا تعلن حجرا صحيا على بلدة في ريف دمشق بعد تسجيل 16 إصابة بكورونا

2020/06/08 | 01:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة السورية، إخضاع بلدة رأس المعرة لحجر صحي، عقب ظهور عدد كبير من الإصابات بكورونا فيها.وقالت الوزارة، إنها “قررت إخضاع بلدة رأس المعرة للحجر الصحي منعا لانتشار الفيروس وحفاظا على الصحة العامة وسلامة المواطنين”، وذلك عقب تسجيل 16 إصابة جديدة في البلدة.وأضافت: “الحالات الجديدة المسجلة هي لمخالطي سائق الشاحنة المصاب الذي […]

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