2020/06/08 | 02:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدريد- روما -أ ف ب – لندن -الزمان – من بريستول إلى بودابست مرورا بروما ومدريد، انضم آلاف من الأوروبيين الأحد إلى المتظاهرين المناهضين للعنصرية في أعقاب موجة الاحتجاجات التي اندلعت في الولايات المتحدة إثر وفاة رجل أسود اختناقا بعدما جثا على رقبته ضابط شرطة أبيض في مينيابوليس.وتجمع حوالى ثلاثة آلاف شخص، بحسب شرطة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغضب الأوروبي ضد العنصرية يشتد ومتظاهرو بريطانيا يرمون تمثال تاجر الرقيق في النهر ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغضب الأوروبي ضد العنصرية يشتد ومتظاهرو بريطانيا يرمون تمثال تاجر الرقيق في النهر ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).