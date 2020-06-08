2020/06/08 | 03:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مسؤولون في دول مختلفة حسب وكالة "كيودو"اليابانية، أن اليابان لن تنضم إلى أميركا وبريطانيا ودول أخرى في بيان ينتقد الصين لفرضها قانونا أمنيا جديدا في هونغ كونغ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طوكيو تمتنع عن الانضمام لواشنطن ولندن في إدانة الصين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طوكيو تمتنع عن الانضمام لواشنطن ولندن في إدانة الصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).