الصدر يدعو إلى منع التجمعات كافة حتى الزيارات الضخمة والمظاهرات

2020/06/08 | 04:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الجهات المختصة إلى منع التجمعات كافة حتى الزيارات الضخمة والمظاهرات.وقال الصدر في تغريدة له هناك من ينكر آيات الله (الوباء) وهم بذلك يستصغرون منقدرة الله تعالى من حيث يعلمون أو لا يعلمون“.وأضاف “وليعلموا أنه لو كان مفتعل أو كذبة..فستكونمخاطره على المؤمنين أشد ضرره..إذن فليتقوا اللهوليستغفروا ربهم […]

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