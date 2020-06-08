تفاصيل ما حصل بالنجف الاشرف ليلة امس من مصادمات

2020/06/08 | 04:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… كشف مصدر أمني في محافظة النجف الاشرف عن تفاصيل المصادمات التي رافقت تظاهرات شهدتها المحافظة .وقال المصدر لوكالة الصحافة المستقلة اليوم إنه “تم حرق كرفانين تابعين لمنزل المحافظ لؤي الياسري“، موضحاً أنه “أثناء وصول للدفاع المدني والمباشرة بعمليات الاخماد تم الاعتداء على فرق الدفاع بالحجارة ما اسفر عن اصابة منتسبين اثنين بجروح مختلفة مع تضرر عدد من عجلات الاطفاء“.وأشار […]

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