رحلة الجحيم.. اختطفها 20 عاماً وأجبرها على إنجاب تسعة أطفال

2020/06/08 | 04:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… لم يكتف رجل أميركي تجرد من كل مشاعر الإنسانية بالاعتداء على طفلة زوجته البالغة الصغيرة، بل قام بخطفها لمدة 20 عاما، وأجبرها على إنجاب 9 أطفال.وكانت روزالين تبلغ (10 سنوات) فقط ، وكانت تعيش في مدينة بوتو بولاية أوكلاهوما، عندما بدأ زوج أمها هنري ميشيل بييت في الاعتداء عليها جنسياً.واعتاد بيت […]

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