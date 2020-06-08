تفاصيل اغتصاب منة عبد العزيز: علاقة جمعت خمسة أشخاص في فندق

2020/06/08 | 05:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… كشفت التحريات مفاجآت بشان ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي” فيسبوك”، حول مقاطع فيديو لفتاة تدعي منة عبد العزيز، في الواقعة الشهيرة الخاصة بانتشار عدد من الفيديوهات أكدت فيها اغتصابها على يد شاب يدعي مازن إبراهيم، ويتم ضربها واغتصابها.وأفادت التحريات التي أوردتها صحيفة “القاهرة 24” المحلية، إنه على خلفية ما تم […]

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