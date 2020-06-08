شاهد.. السيد مقتدى يوجه نداءا للعراقيين بسبب كورونا

2020/06/08 | 06:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، إلى منع التجمعات الكبيرة والتظاهرات والزيارات، وذلك عقب الارتفاع الكبير بعدد الإصابات بفيروس كورونا في العر...

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