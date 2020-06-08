اغلاق مرقد السيد الصدر ونجليه بالنجف حتى اشعار آخر

2020/06/08 | 06:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مؤسسة مرقد السيد محمد الصدر ونجليه العراق، عن اغلاق المرقد وعدم استقبال الزائرين حتى اشعار آخر....

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