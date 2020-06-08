شاهد..اكثر من ٥٠ جريحا بالنجف الاشرف.. اليكم ماحدث

2020/06/08 | 07:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسلنا في العراق نقلا عن مصدر طبي في دائرة صحة النجف الاشرف عن سقوط اكثر من ٥٠ جريحا من رجال القوات الامنية والمحتجين بالقرب من مبنى دار الضياف...

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