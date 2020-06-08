محطات من ذاكرة عقيل الخزاعي (ابوذر) : الجزء الاول - باسل محمد عبد الكريم

2020/06/08 | 07:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#باسل_محمد_عبد_الكريم الدراسة نشرت في صحيفة الاخبار البصرية بتاريخ 10/ايلول/2005 ، العدد 105 الى كل القراء والاصدقاء ، انها شهادة للتاريخ لها ما لها وعليها ما عليها ، كما اشكر الاستاذ ياسر جاسم قاسم الذي اعاد لها الحياة الكترونيا ، مع مودتي باسل محمد عبدالكريم بغداد في 8/6/2020 طيلة سنوات الفاشية البغضية التي خيمت على العراق لأكثر من ثلاثة عقود ، كان جنديا مثابرا مجهولا ، يتحرك بين الاخرين وفي ق ......





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