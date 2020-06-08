وسائل لشد الذراعين والتخلص من الترهلات

2020/06/08 | 08:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحرم ترهلات الذراع الكثير من النساء من ارتداء الملابس الصيفية ذات الأكمام القصيرة أو بلا أكمام بسبب مظهرها السيء.وللتخلص من ترهلات الذراع، تنصح خبيرة التجميل الألمانية ناتالي فيشر باستخدام بكرة “الديرما رولر”، حيث إنها تعمل على تنشيط بناء الكولاجين المسؤول عن مرون الجلد ومظهره المشدود.ولهذا الغرض يراعى استخدام الديرما رولر مرة واحدة يومياً […]

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