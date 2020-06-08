وزير النقل: نسعى لرفع حظر دخول طائراتنا لأوروبا ولدينا اسطولا من 31 طائرة

2020/06/08 | 08:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأفصحت وزارة النقل، اليوم الاثنين، عن مساعٍ جدية لإكمال متطلبات رفع الحظر عن الخطوط الجوية العراقية الممنوعة من دخول الأجواء الاوروبية بسبب وضعها في القائمة السوداء لعدم استيفائها معايير المنظمة الدولية للطيران المدني.وأشارت الوزارة إلى أن الخطوط الجوية تمتلك أسطولاً من 31 طائرة معظمها طائرات حديثة.وقال وزير النقل ناصر الشبلي في تصريح صحفي، إن وزارته "ومن خلال لجان فنية تعمل على تطبيق وتنفيذ المتطلبات والمعايير الدولية لرفع الخطوط الجوية العراقية من القائمة السوداء التي تشمل شركات الطيران الممنوعة من دخول الأجواء الأوربية".وبيّن أن "الوزارة تسيير بخطى حثيثة لرفع الحظر عنها ليعود الطائر الأخضر للتحليق من جديد في جميع عواصم الدول الأوروبية والعالمية".وأشار إلى أن "الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (الاياسا) كانت قد طلبت من الخطوط الجوية العراقية في حينها توفير معايير السلامة والأمان الأوروبية في طائراتها كما في شركات الطيران الأوروبية الأخرى من خلال تطبيق اتفاقية البلد الثالث (تي سي او)، أي أن الخطوط الجوية العراقية يجب أن تهبط في بلد أوروبي ثالث للتأكد من معايير السلامة والأمان".ولفت وزير النقل، أن وزارته "جادة في تفعيل الاتفاقيات الثنائية السابقة بين سلطة الطيران المدني والاتحاد الأوروبي لانطلاق رحلات الى معظم الدول الأوروبية منها (ألمانيا والدنمارك والسويد وبريطانيا) بعد وضع الخطوط الجوية العراقية في القائمة السوداء بسبب عدم الالتزام بالمعايير الدولية"، منوهاً بأن "الخطوط الجوية العراقية تمتلك أسطولاً من 31 طائرة معظمها طائرات حديثة".وأردف أن "الطائرات الموجودة تسد حاجة الخطوط الجوية العراقية، وهناك مساعٍ لرفع الحظر عن دول أوروبا ودعم الأسطول الجوي العراقي بإدامة الطائرات وفتح خطوط لتشغيل الطائرات الجاثمة في المطارات العراقية بسبب الحظر المفروض عليها".وأوضح الشبلي، أن "الوزارة تعمل على تفعيل عقد مع شركة (بوينغ) وقعته الحكومة العراقية بهدف تعزيز أسطول الطائرات العراقية ضمن العقد المبرم مع الشركة المذكورة، ويتضمن تجهيز العراق بالطائرات ضمن فترات محددة وحسب الحاجة المستقبلية للخطوط الجوية العراقية".وكانت أوروبا قد حظرت الخطوط العراقية فوق أراضيها عام 2015 بسبب عدم استيفائها معايير المنظمة الدولية للطيران المدني، بعد أن طلبت وكالة سلامة الطيران الأوروبية "EASA" عام 2014 منع طيران الخطوط الجوية العراقية بشكل مؤقت لمخالفتها شروط ومعايير السلامة.

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