اجتماع مرتقب بين الكاظمي والبرلمان لحسم ثلاث ملفات مالية مهمة

2020/06/08 | 08:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، الاثنين، عن لقاء مرتقب بين اللجنة ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية لبحث بعض الملفات المالية المهمة، مبينة ان القروض الخارجية والرواتب والموازنة ستكون واولية المباحثات.وقالت التميمي في حوار تابعته /المعلومة/ ان “اللجنة طالبت بعقد اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية لبحث خطط […]

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