مطالبات بتضمين أحد قادة الحشد للتفاوض مع أميركا

2020/06/08 | 08:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب المسؤول الامني لكتائب حزب الله في العراق ابو علي العسكري، بتضمين أحد قادة الحشد الشعبي ضمن الفريق التفاوضي مع الجانب الأمريكي....

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