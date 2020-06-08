اللجنة المالية تفتح ملف فساد العقارات في الخارج والداخل

2020/06/08 | 08:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد عدت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، ملف العقارات في الخارج والداخل يحمل الكثير من شبهات الفساد، داعية الحكومة، الى “الاسراع في محاسبة الفاسدين لزيادة الدخل العراقي”.واتهمت التميمي خلال تصريح متلفز تابعته “العهد نيوز”، وزير سابق في حكومة عبد المهدي بتحويل افضل واشهر مدرسة عراقية في باريس الى مبنى فندقي، مبينة […]

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