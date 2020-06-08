المكسيك.. 3484 إصابة و188 وفاة بفيروس كورونا

2020/06/08 | 08:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلنت وزارة الصحة في المكسيك، تسجيل 3484 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 117103 حالات.وأشارت إلى تسجيل 188 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع عدد الضحايا إلى 13699.وقالت الحكومة، إنه "من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة والمسجلة رسميا لدى وزارة الصحة".

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