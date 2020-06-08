دور الدولة في المغرب ما بعد أزمة كورونا . - أحمد زوبدي

2020/06/08 | 08:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_زوبدي دور الدولة في مغرب ما بعد كورونا / مفهوم الحكامة أو الحوكمة أو الحكم الرشيد, الذي سوق له الكثير من الاقتصاديين و الباحثين في علم السياسة, القادمون من اليسار المبتذل , قد اختفى اليوم لدى هؤلاء مع أزمة وباء كورونا, وأصبحوا يتكلمون بشفقة مزورة عن ضياع الدولة لدورها في تسيير الشأن العام ! لم يخلو قطاع لم يؤثر فيه أو يتأثر به هذا المفهوم إلى حد الإفراط ! الحكامة الاقتصادية بل الحكامة الجيدة ......





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