الإنسان في فلسفة عبد الكريم الجيلي(2-3) - ميثم الجنابي

2020/06/08 | 08:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ميثم_الجنابي الإنسان الكامل وإرادة الحق إن غاية الإنسان الكامل بالنسبة للجيلي مرهونة بمساعي الإرادية صوب الحق.



من هنا قوله، بأن "مثال الإنسان للحق مثال المرآة التي لا يرى الشخص صورته إلا فيها.



وإلا فلا يمكنه أن يرى صورة نفسه إلا بمرآة الاسم الله.



فهو مرآته.



والإنسان الكامل أيضا مرآة الحق، فإن الحق أوجب على نفسه أن لا ترى أسماؤه وصفاته إلا في الإنسان الكامل" .



بعبارة أخرى، إن الإنسان الكامل هو الإنس ......





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