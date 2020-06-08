مصطلحات اقتصادية : الأتمتة - عادل عبد الزهرة شبيب

2020/06/08 | 08:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_عبد_الزهرة_شبيب هو أداء الإنتاج والإدارة وجميع العمليات الضرورية من الناحية الاجتماعية بدون مشاركة مباشرة من الإنسان.



والأتمته هي أعلى مرحلة في تطور التكنولوجيا، ويحددها ظهور الآلات الميكانيكية التي تنتظم على شكل صفوف منفصلة (في العقد الثاني من القرن العشرين)، وبعد هذا جاءت الورش والمصانع الآلية التي تستخدم (ابتداء من العقد الخامس) العقول الآلية الحديثة.



ولا تلغي الأتمته العنصر الإنساني الذي يُعد ضروريا، ليقوم با ......





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