التعليم: تأجيل استيفاء أجور الدراسات الأهلية إلى السنة المقبلة

2020/06/08 | 09:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تأجيل استيفاء أجور الدراسات الأهلية إلى السنة المقبلة، مؤكدة أن نسبة تخفيضات الأجور وصلت من 10% إلى 100%.

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