مقتل متزلج أمواج بعد تعرّضه لهجوم من القرش الأبيض الكبير

2020/06/08 | 09:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي متزلج على الأمواج يبلغ من العمر 60 عاماً أمس الأحد بعدما تعرض لهجوم قرش أبيض قبالة شواطئ نيوساوث ويلز بحسب ما أعلنته الشرطة الأسترالية.وأضافت الشرطة أن رياضيين آخرين كانوا موجودين في المكان حاولوا مساعدة الرجل وطرد القرش الذي يبلغ طوله 3 أمتار ونجحوا بإنقاذه ونقله إلى المستشفى غير أنه توفي متأثراً بجروحه البالغة.[…]

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